Журналист подтвердил захват российскими военными Leopard 2

Ирландский журналист Боуз: захваченный ВС РФ танк Leopard 2 едет в Москву

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) захватили немецкий танк Leopard 2. Машина уже едет в Москву, написал Боуз в социальной сети X.

«Захвачен один из "меняющих правила игры" Leopard, "выпущенных" НАТО на Украину. Многие другие были уничтожены. Сейчас он, без сомнения, уже на пути в Москву», — написал журналист.

Боуз добавил, что захваченный Leopard 2A6 может быть самым мощным танком, который используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее журнал Military Watch Magazine написал, что российские солдаты захватили самый мощный вариант танка Leopard 2, который передали Украине. По словам авторов публикации, представленная ранее видеозапись с захватом техники является подлинной.