В России отреагировали на удар ВСУ американскими ATACMS

Минобороны заявило о подготовке ответа на удар ВСУ американскими ATACMS по РФ

В Министерстве обороны России прокомментировали удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России при помощи американских ракет ATACMS. Заявление ведомства оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Минобороны отреагировали на удар ВСУ американскими ATACMS и заявило о подготовке ответа. Однако в ведомстве не уточнили, какая именно реакция последует за совершенной атакой. Минообороны также заверило, что контролирует ситуацию с ударами американским оружием.

О двух новых ударах ВСУ ракетами ATACMS по Курской области стало известно во вторник, 26 ноября. В Минобороны подчеркнули, что использование ВСУ ракет этого типа подтверждено обследованием мест, подвергшихся атакам.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения в ответ на удар ракетами ATACMS.