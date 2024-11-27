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01:23, 27 ноября 2024Мир

НАТО призвало разработать стратегических подход к сдерживанию России. Какие угрозы видят члены альянса?

Ассамблея НАТО призвала членов Альянса разработать стратегию по сдерживанию РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Globallookpress.com

Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса разработать общий стратегический подход к России, который должен включать подготовку альянса к сдерживанию Москвы.

По итогам ежегодной сессии ассамблеи в Канаде было принято заявление, в котором страны призвали правительства и парламенты членов НАТО сформировать «общий стратегический подход к России».

Призываем правительства и парламенты членов Североатлантического альянса… разработать к следующему саммиту в Нидерландах общий стратегический подход к России, сфокусированный на полной подготовке альянса к сдерживанию и противодействию враждебным действиям России по всем направлениям, будь то конвенциональные, гибридные или ядерные

Парламентская ассамблея НАТО

В резолюции также содержится призыв об усилении антироссийских санкций и «признание права Украины наносить удары по законным военным объектам» в соответствии с Уставом ООН.

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НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России

Глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр заявил, что в НАТО обсуждают нанесение высокоточных превентивных ударов по России на случай военного конфликта. Офицер считает, что альянсу необходима комбинация высокоточных ударов, выводящих из строя системы, использующиеся для нападения.

Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет

Роб Бауэрадмирал

По словам офицера, альянс изменил свое отношение к стратегии обороны. «И мы должны нанести первый удар», — заключил он.

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс призвал запретить главе военного комитета НАТО говорить после его слов об ударах по России. Он назвал Бауэра безрассудным человеком. По его мнению, офицеру не хватает ответственности и знаний дипломатии.

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НАТО призвала бизнес подготовиться к военному сценарию

Бауэр заявил, что руководители крупнейших западных компаний должны быть готовы к военному сценарию производства. Он призвал предприятия в случае необходимости соответствующим образом скорректировать свои производственные и распределительные линии, чтобы быть менее уязвимыми для шантажа со стороны таких стран, как Россия и Китай.

Если мы сможем гарантировать, что все важнейшие услуги и товары будут доставлены несмотря ни на что, то это станет ключевой частью нашего сдерживания

Роб Бауэрадмирал

По его словам, в потенциальной войне будут использоваться все имеющиеся инструменты, что подтверждает растущее число актов саботажа, а также поставки энергии в Европу.

Адмирал также отметил зависимость Запада от поставок из Китая, уточнив, что там производится 60 процентов всех редкоземельных материалов, а обрабатывается 90 процентов.

Ранее депутат Государственной Думы Адальби Шхагошев, в свою очередь, отметил, что слова о возможном переходе НАТО к обсуждению превентивного удара по России продиктованы финансовыми соображениями. Он назвал слова адмирала шантажом, цель которого — добиться притока финансов в военно-промышленный сектор.

Лавров оценил угрозы НАТО о нанесении превентивных ударов по России

В Североатлантическом альянсе отбросили все приличия, говоря о возможности нанести превентивные удары по территории России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он обратил внимание на слова главы военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра о том, что страны-участницы блока должны превентивно нанести удар по тем целям в России, которые они расценивают как угрозу.

Думаю, тут даже комментировать нечего, все приличия представителями НАТО уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично

Сергей Лавров глава МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в НАТО обсуждают превентивные удары по России, так как в Североатлантическом альянсе не ознакомились с обновленной российской ядерной доктриной.

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