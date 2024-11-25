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16:42, 25 ноября 2024Мир

В НАТО решили обсудить нанесение превентивных ударов по России

В НАТО обсуждают нанесение превентивных ударов по России на случай конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В НАТО обсуждают нанесение высокоточных превентивных ударов по России на случай военного конфликта. Об этом заявил глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр, передает РИА Новости.

По словам офицера, альянс изменил свое отношение к стратегии обороны. «Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет», — пояснил он, отметив, что члены НАТО должны больше инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов.

Бауэр указал, что альянсу нужна комбинация высокоточных ударов, выводящих из строя системы, использующиеся для нападения. «И мы должны нанести первый удар», — заключил он.

Ранее Бауэр заявил, что руководители крупнейших западных компаний должны быть готовы к военному сценарию производства. Он призвал предприятия в случае необходимости соответствующим образом скорректировать свои производственные и распределительные линии, чтобы быть менее уязвимыми для шантажа со стороны таких стран, как Россия и Китай.

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