НАТО призвала бизнес подготовиться к военному сценарию

Глава комитета НАТО Бауэр: компании должны быть готовы к военному сценарию

Руководители крупнейших западных компаний должны быть готовы к военному сценарию производства. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.

Он призвал предприятия в случае необходимости соответствующим образом скорректировать свои производственные и распределительные линии, чтобы быть менее уязвимыми для шантажа со стороны таких стран, как Россия и Китай. «Если мы сможем гарантировать, что все важнейшие услуги и товары будут доставлены несмотря ни на что, то это станет ключевой частью нашего сдерживания», — заявил Бауэр.

По его словам, в потенциальной войне будут использоваться все имеющиеся инструменты, что подтверждает растущее число актов саботажа, а также поставки энергии в Европу.

Адмирал также отметил зависимость Запада от поставок из Китая, уточнив, что там производится 60 процентов всех редкоземельных материалов, а обрабатывается 90 процентов. «Мы наивны, если думаем, что Коммунистическая партия никогда не воспользуется этой властью. Руководители бизнеса в Европе и Америке должны осознать, что принимаемые ими коммерческие решения имеют стратегические последствия для безопасности их страны», — подчеркнул Бауэр.

Бауэр заключил, что хотя военные и выигрывают сражения, именно экономики выигрывают войны.

Ранее стало известно, что немецкие власти разрабатывают план по расширению площади бомбоубежищ для гражданского населения за счет переоборудования общественных зданий и частных построек. Уточняется, что в Германии всего 579 бункеров вместимостью 500 тысяч человек на 83 миллиона граждан страны.