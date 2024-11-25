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09:54, 25 ноября 2024Мир

Германия разработает план по расширению площади бомбоубежищ

Bild: Германия разрабатывает план по расширению площади бомбоубежищ для граждан
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Власти Германии разрабатывают план по расширению площади бомбоубежищ для гражданского населения за счет переоборудования общественных зданий и частных построек. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, в стране существует нехватка общедоступных бомбоубежищ для граждан. В Германии их насчитывается всего 579 штук, которые могут разместить менее 500 тысяч человек, в то время как население составляет 83 миллиона. Отмечается, что одной из причин стала политика последних 17 лет по ликвидации защитных укрытий, поскольку «никто не думал, что в них еще возникнет потребность».

Глава Федерального ведомства по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий (ВВК) Ральф Тислер заявил, что на строительство сети бункеров потребуется значительное количество времени. Он отметил, что план предусматривает использование в качестве защитных сооружений всех подходящих для этих целей общественных мест, включая станции метро, центры обслуживания населения, административные здания, а также частные дома.

Кроме того, немецкие власти намерены стимулировать жителей страны создавать на своих частных владениях укрепленные помещения. Также будет создано специальное мобильное приложение, которое в случае воздушной угрозы будет показывать пользователю адрес ближайшего укрытия.

Ранее министерство обороны ФРГ подтвердило наличие у Берлина плана на случай военного конфликта с Россией. По словам представителя военного ведомства Митко Мюллера, план был инициирован и продуман несколько лет назад.

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