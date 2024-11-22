В Германии признались в наличии плана на случай военного конфликта с Россией

Минобороны Германии подтвердило наличие плана на случай военного конфликта

Минобороны Германии подтвердило наличие у Берлина плана на случай военного конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оборонного ведомства ФРГ Митко Мюллера.

«Оперативный план "Германия" не является разработкой последних месяцев, но был инициирован и продуман за несколько лет до этого», — отметил Мюллер.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) написало, что бундесвер подготовил секретный план операции «Германия» на случай войны с Россией.

В документе, состоящем из тысячи страниц, приводится порядок действий «на случай обороны или мер сдерживания России» на восточном фланге НАТО. Он включает все объекты инфраструктуры, «которым необходима особая защита». Также отмечается, что в случае военного конфликта Германия выступит центром сосредоточения десятков тысяч или даже сотен тысяч военнослужащих, переброшенных на восток.