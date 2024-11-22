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10:00, 22 ноября 2024Мир

В Германии подготовили секретный план на случай войны с Россией

FAZ: бундесвер подготовил скрытный план «Германия» на случай войны с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Бундесвер подготовил секретный план операции «Германия» на случай войны с Россией. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«План операции "Германия" объемом 1 тысяча страниц, включает все объекты инфраструктуры, которым необходима особая защита. Кроме того, в нем приводится порядок действий на случай обороны или мер сдерживания России на восточном фланге Североатлантического альянса», — передает газета.

В тексте документа отмечается, что в случае военного конфликта Германия станет «центром сосредоточения десятков тысяч или даже сотен тысяч военнослужащих», переброшенных на восток.

13 июля немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. Подразумевается, что противником в военном конфликте выступит Россия. План предполагает переброску на восток 800 тысяч военных в течение трех-шести месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии.

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