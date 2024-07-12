В Германии опубликовали оперативный план на случай войны с Россией

Bild и Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны с Россией

Немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. Подразумевается, что противником в военном конфликте выступит Россия.

План предполагает переброску на восток 800 тысяч военных в течение трех-шести месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии. Вместе с ними должны быть перемещены 200 тысяч автомобилей и тяжелой техники. Главной задачей непосредственно Германии стане обеспечение группировки топливом, медикаментами и продовольствием.

Предполагается, что часть дорог и инфраструктуры на территории ФРГ будут использоваться только в военных целях, гражданские транспортные средства туда допускаться не будут. Ключевую роль в перемещении живой силы и техники должна играть трасса А-2.

В июне министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал немцев готовиться возможной войне к 2029 году. Ключевыми моментами в подготовке станут кадры, техника и финансы, подчеркнул министр.