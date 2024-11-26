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22:49, 26 ноября 2024Мир

В НАТО призвали создать стратегию по сдерживанию России

Ассамблея НАТО призвала разработать подход по сдерживанию России и ядерных угроз
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса разработать общий стратегический подход к России, который должен включать подготовку альянса к сдерживанию Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам ежегодной сессии ассамблеи в Канаде было принято заявление, в котором страны призвали правительства и парламенты членов НАТО сформировать «общий стратегический подход к России, сфокусированный на полной подготовке альянса к сдерживанию и противодействию враждебным действиям» страны. Государства условились сформировать концепцию к следующему саммиту в Нидерландах.

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8 октября президент Финляндии Александр Стубб назвал Россию «наиболее прямой и существенной угрозой для НАТО и для Финляндии» в частности. В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко ранее отметил, что США, будучи неформальным лидером альянса, используют мифическую угрозу с Востока для сохранения гегемонии в мире.

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