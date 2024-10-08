Грушко: США используют мифическую угрозу с Востока для сохранения гегемонии

США используют мифическую угрозу с Востока для сохранения гегемонии в мире. В этом Вашингтон обвинил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, если бы расширение НАТО остановилось на границе Одер-Нейсе, как было обещано советскому руководству, единственной зоной соприкосновения России и альянса была бы граница с Норвегией протяженностью чуть больше 100 километров.

«Тогда было бы невозможно дурачить людей мифической угрозой с Востока, которая и сегодня используется Вашингтоном для контроля европейцев и их встраивания в мировой и европейский порядок, выгодный США», — подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Грушко также отметил, что разговоры о необратимом членстве Украины в НАТО нужны для сохранения Киева в качестве «наконечника» в гибридной войне против России.