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09:39, 8 октября 2024Мир

В МИД раскрыли цель разговоров о членстве Украины в НАТО

Грушко: разговоры о членстве Украины в НАТО нужны для гибридной войны против РФ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Разговоры о необратимом членстве Украины в НАТО нужны для сохранения Киева в качестве «наконечника» в гибридной войне против России. Такое заявление сделал заместитель главы российского МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости.

«Заклинания о необратимом движении к членству в НАТО служат цели сохранения Украины в качестве наконечника в гибридной войне против России», — отметил он.

По словам Грушко, принять Украину в НАТО могут только в случае, если она сможет одержать победу над Россией. До этого говорить о вступлении Киева в альянс преждевременно, подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми назвал необратимым вступление Украины в Североатлантический альянс. Он напомнил, что Лондон обучает солдат Вооруженных сил Украины и является первой европейской страной, предоставившей помощь Киеву.

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      Виктория Кондратьева
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