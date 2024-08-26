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08:06, 26 августа 2024Мир

Глава МИД Британии оценил шансы Украины стать членом НАТО

Глава МИД Британии Лэмми назвал необратимым вступление Украины в НАТО

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми назвал необратимым вступление Украины в Североатлантический альянс. Его слова приводит Daily Mail.

«Мы будем поддерживать необратимый путь Украины в НАТО. Украина, с ее стойким народом, занимает достойное место в европейской архитектуре безопасности», — сказал он.

Глава МИД Британии напомнил, что Лондон — один из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву. Британия обучает солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и является первой европейской страной, предоставившей помощь украинской стороне, подчеркнул министр.

В начале июля Дэвид Лэмми встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По словам главы МИД Украины, британский министр заявил о неизменной поддержке Киева со стороны Лондона во всех сферах.

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      Лина Пивоварова
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