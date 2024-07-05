Глава МИД Украины провел переговоры с новым британским коллегой Лэмми

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с новым британским коллегой Дэвидом Лэмми. Об этом в социальной сети X рассказал руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

«Я благодарен своему коллеге за подтверждение неизменной поддержки Украины со стороны Великобритании во всех сферах», — заявил дипломат.

Кулеба добавил, что они также обсудили с Лэмми ожидания от июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее Лейбористская партия Великобритании впервые за 14 лет одержала победу на выборах в парламент. 5 июля новый премьер Соединенного королевства Рид Стармер назначил Дэвида Лэмми на пост главы МИД.