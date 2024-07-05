Новый премьер-министр Великобритании назначил главу МИД

Премьер Британии Стармер назначил Дэвида Лэмми на пост главы МИД

Дэвид Лэмми назначен новым главой МИД Великобритании, сообщает телеканал Sky News.

В 2020-2021 годах Лэмми занимал пост теневого министра юстиции, затем получил портфель теневого министра иностранных дел.

Ранее в этот день лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Он получил мандат на формирование кабмина от короля Карла III.

Лейбористская партия впервые за 14 лет одержала победу на выборах в британский парламент. Оппозиционная партия гарантировала себе 326 из 650 мест в Палате общин. Покинувший поста премьер-министра Великобритании Риши Сунак произнес прощальную речь и заявил, что ему очень жаль. Он также взял на себя ответственность за поражение Консервативной партии на выборах.