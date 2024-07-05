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14:36, 5 июля 2024Мир

Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании

Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Он получил мандат на формирование кабмина от короля Карла III, сообщает Reuters.

«Король Великобритании Карл попросил лидера лейбористской партии Кира Стармера сформировать новое правительство», — говорится в тексте.

5 июля Лейбористская партия впервые за 14 лет одержала победу на выборах в британский парламент. Оппозиционная партия гарантировала себе 326 из 650 мест в Палате общин, получив необходимое для формирования нового правительства большинство.

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      Лина Пивоварова
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