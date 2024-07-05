Лейбористы победили на выборах в парламент Британии

Лейбористская партия Британии победила на выборах в палату общин

Лейбористская партия впервые за 14 лет одержала победу на выборах в парламент Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на промежуточные итоги подсчета голосов.

Оппозиционная партия гарантировала себе 326 из 650 мест в Палате общин, получив необходимое для формирования нового правительства большинство.

У Консервативной партии пока всего 71 место. Подсчет бюллетеней продолжается, однако догнать лейбористов под руководством Кира Стармера уже невозможно.

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака переизбрали в парламент королевства от своего округа Ричмонд в Северном Йоркшире. Параллельно с этим он подтвердил намерение покинуть пост главы правительства. Он станет первым премьером, который ушел в отставку из-за проигрыша своей партии на выборах. Новым премьером может стать лидер партии Кир Стармер. Ранее он был теневым министром по вопросам Brexit и адвокатом-правозащитником.

30 мая британский парламент был распущен в преддверии досрочных парламентских выборов. Сунак отмечал, что ситуация в мире, на фоне которой пройдут выборы, «будет самой опасной с момента окончания холодной войны».