Парламент Великобритании распустили в преддверии досрочных выборов 4 июля

Парламент Великобритании был официально распущен в преддверии досрочных парламентских выборов, которые пройдут в стране 4 июля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте органа законодательной власти.

«Парламент был распущен в четверг, 30 мая. Все дела в Палате общин и Палате лордов завершены», — отмечается в заявлении парламента.

Дополнительно сообщается, что теперь у Британии формально нет действующих депутатов. Они вновь будут избраны по итогу парламентских выборов.

Ранее на сайте органа сообщалось, что парламент Британии будет распущен в четверг, 30 мая, после объявления премьер-министром Риши Сунаком даты проведения всеобщих выборов 4 июля. В соответствии с законодательством страны парламент должен быть распущен за 25 будних дней до утвержденной даты проведения голосования. Так, дата роспуска выпала на 30 мая.

24 мая Сунак объявил, что досрочные парламентские выборы в Великобритании назначены на 4 июля. Таким образом, но подтвердил информацию газеты The Guardian, которая сообщала ранее, что премьер-министр хочет провести выборы летом в ранние сроки, так как не успеет улучшить экономическую ситуацию и повысить рейтинги Консервативной партии.