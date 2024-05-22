Стало известно время проведения досрочных выборов в Британии

The Guardian: Сунак назначит досрочные выборы в Британии на июль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен назначить досрочные выборы в стране на июль 2024 года. Об этом пишет издание The Guardian.

«Как сообщили The Guardian высокопоставленные источники, сегодня днем Риши Сунак объявит о проведении неожиданных досрочных выборов, которые пройдут в июле», — сообщается в публикации.

Издание отмечает, что ранее британский премьер долгое время говорил, что выборы состоятся во второй половине 2024 года. По данным источников, Сунака убедили провести выборы пораньше, так как экономическую ситуацию в Великобритании вряд ли удастся улучшить к осени.

Ранее премьер-министр Великобритании публично извинился перед гражданами после скандала с переливанием крови, когда около 30 тысяч пациентов были заражены ВИЧ и гепатитом C.