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09:23, 21 мая 2024Мир

Власти Великобритании объявили «день позора» из-за скандала с ВИЧ. Пациентам годами переливали зараженную кровь

Сунак объявил в Британии день позора после скандала с ВИЧ

Фото: Leon Neal / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак публично извинился после скандала с переливанием крови, когда около 30 тысяч пациентов были заражены ВИЧ и гепатитом C. Его обращение появилось на сайте правительства.

Это день позора для британского государства. Сегодняшний доклад показывает, что в основе нашей национальной жизни лежит моральный провал, продолжавшийся десятилетиями

Риши Сунакпремьер-министр Великобритании

Он заявил, что такого никогда не должно было произойти, и принес пострадавшим семьям публичные извинения от имени правительства. При этом Сунак отметил, что недостаточно просто извиниться и выплатить компенсацию. «Мы должны фундаментально сбалансировать систему», — заключил он.

Во вторник, 21 мая, Лондон объявит размер материальной компенсации, положенной пострадавшим.

Фото: HENRY NICHOLLS / Reuters

Скандал разразился после публикации в Соединенном Королевстве доклада по итогам длительного расследования

Изучавший дело сэр Брайан Лэнгстафф ранее опубликовал доклад по итогам пятилетнего расследования заражений множества пациентов ВИЧ и гепатитом после переливания крови в 1970-х годах. Расследование началось в 2017 году по поручению тогдашней премьер-министра Терезы Мэй. Из научной работы стало известно, что в то время люди, которым не всегда было необходимо переливание, получали препарат, дефект гена которого может приводить к развитию гемофилии (заболевание крови, которое вызвано врожденным отсутствием или уменьшением количества факторов свертывания крови — прим. «Ленты.ру»).

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Препарат фактора свертывания крови VIII был произведен в Соединенных Штатах. Донорами часто становились люди, принимавшие наркотические вещества, а также бывшие заключенные. Их кровь не проверяли на ВИЧ и гепатит C до 1986-1991 годов.

Авторы доклада обвинили в случившемся правительство страны

Авторы исследования подчеркнули, что, скорее всего, британские власти скрывали масштаб катастрофы, в результате чего с 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были инфицированы десятки тысяч человек, три тысячи из которых не смогли пережить последствия заболевания.

Ученые возложили ответственность на сотрудников Национальной службы здравоохранения, правительство Великобритании и других лиц.

В России заболеваемость ВИЧ значительно снизилась

В мае, согласно данным, представленным в статье сотрудников ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора «Профилактический эффект лечения больных ВИЧ-инфекцией в России», стало известно, что заболеваемость ВИЧ в РФ значительно снизилась.

Фото: Hollie Adams / Reuters

Сообщается, что заболеваемость вирусом иммунодефицита человека в 2023 году упала на 4,6 процента по сравнению с предыдущим годом. В результате показатель составил около 40 человек на 100 тысяч населения. Всего в 2023-м медики не смогли спасти 34 254 ВИЧ-инфицированных, что на 0,5 процента меньше, чем годом ранее.

Число новых случаев ВИЧ в 2023 году составило около 58 тысяч. Известно также, что более четверти людей (28,3 процента), у которых выявили заболевание, не встали на учет в диспансере или были утеряны из наблюдения. Обычно эти люди — наркоманы, те, кто боится вставать на учет, а также те, кто не знает о диагнозе.

Авторы статьи предполагают, что снижение заболеваемости ВИЧ в РФ может быть связано с профилактическим эффектом от антиретровирусной терапии (АРТ).

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      Анастасия Алимпиева
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