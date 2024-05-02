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08:29, 2 мая 2024Россия

В России снизилась заболеваемость ВИЧ

«Ведомости»: в России в 2023 году заболеваемость ВИЧ снизилась на 4,6 %

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В России заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2023 году снизилась на 4,6 процента по сравнению с предыдущим годом. Это следует из данных, представленных в статье сотрудников ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора «Профилактический эффект лечения больных ВИЧ-инфекцией в России». Она опубликована в сборнике материалов Всероссийского конгресса по инфекционным болезным имени академика Покровского, пишут «Ведомости».

Заболеваемость ВИЧ в России по итогам прошлого года составила 40 человек на 100 тысяч населения. Из статьи следует, что врачи в 2023 не смогли спасти 34 254 ВИЧ-инфицированных, что на 0,5 процента меньше, чем годом ранее. В тот же год под наблюдением специалистов находилось 855 142 пациента, зараженных инфекцией, а лечение прервали 42 663 человека.

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Число новых случаев ВИЧ в прошлом году составило 58 397, следует из данных статистических форм №1 и №2. С помощью них врачи отчитываются о каждом выявленном в России случае инфекции, пояснил соавтор статьи, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Более четверти людей (28,3 процента), у которых выявили ВИЧ, не встали на учет в диспансере или были утеряны из наблюдения, говорится в статье. Как пояснил Покровский, к таким пациентам относятся три категории граждан: наркоманы, люди, которые не знают о своем диагнозе, а также те, кто боится вставать на учет, опасаясь того, что об их болезни станет известно окружающим.

Например, человек лежал в больнице два дня, там ему взяли анализ на ВИЧ. И там был обнаружен положительный результат, о чем сообщили в Роспотребнадзор. Больница должна была проинформировать человека, а он – прийти в Центр по борьбе со СПИДом и там зарегистрироваться. Но бывает и так, что больница могла не сообщить человеку или, когда ему сообщили, он не пошел в СПИД-центр. Отсюда возникает разница в статистике Роспотребнадзора и Минздрава

Вадим Покровскийэпидемиолог

Авторы статьи уверены, что снижение заболеваемости ВИЧ в России может быть связано с профилактическим эффектом от антиретровирусной терапии (АРТ). При этом эффект от этого, по их словам, пока недостаточно выражен из-за неполного охвата больных медицинской помощью и недостижения цели лечения у значительной части больных.

В 2023 году Покровский сообщал, что в девяти регионах России зафиксирована первая стадия эпидемии заражения ВИЧ. Помимо этого, в России есть более двадцати регионов, где эпидемия ВИЧ достигла высшей, генерализованной стадии, добавлял он.

В 2021 году Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний поделились данными, согласно которым Россия по итогам года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения вируса. Впоследствии Минздрав России отреагировал на эти данные. По сообщению ведомства, сведения ООН о темпах распространения ВИЧ не соответствуют действительности. Там обратили внимание, что сведения из отчета ООН «произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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