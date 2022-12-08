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08:58, 8 декабря 2022Россия

Минздрав отреагировал на данные ООН о пятом месте России в мире по ВИЧ

Минздрав заявил, что данные ООН о пятом месте России в мире по ВИЧ являются провокацией
СюжетНаселение России:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Данные объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) о том, что якобы Россия заняла пятое место среди мировых стран по темпам распространения ВИЧ, не соответствуют действительности и являются очередной пропагандистской провокацией. Об этом сообщили в Минздраве, реагируя на ситуацию.

В появившемся в СМИ отчете ООН говорилось, что за 2021 год ВИЧ заразились 1,5 миллиона человек, почти 50 процентов из этих случаев пришлись на десять стран. В первую пятерку, в частности, вошли Южная Африка (14 процентов от общего числа инфицированных), Мозамбик (6,5 процента), Нигерия (4,9), Индия (4,2) и Россия (3,9). По подсчетам организации, позади России по показателю прироста ВИЧ-инфицированных остались африканские страны, среди которых Танзания, Уганда, Замбия и Кения, а также Бразилия.

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В Минздраве России обратили внимание, что сведения из отчета ООН «произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений».

В ведомстве подчеркнули, что эти данные ООН никак не позволяют оценивать ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в России. «По итогам 2021 года число живущих с ВИЧ в России составило 851 754 человека, что составляет около 0,58 процента населения страны», — указали в Минздраве.

Все сведения о заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции доступны и публикуются Росстатом, Роспотребнадзором и Минздравом, заверили в российском ведомстве.

Как пишет «Коммерсантъ», ЮНЭЙДС — объединение организаций ООН, которое было создано для борьбы с ВИЧ и СПИДом и их последствиями по всему миру. Член делегации НКО в координационном совете ЮНЭЙДС Алексей Лахов уточнил, что ВИЧ-статистика по России является оценочной, так как Россия с 2018 года не предоставляет ООН информацию официально.

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Анна Щербакова
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