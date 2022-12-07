Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ

В ООН заявили, что Россия вошла в топ-5 стран по скорости распространения ВИЧ-инфекции

Россия по итогам 2021 года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Это следует из данных, которые представлены Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.

Из отчета следует, что за прошлый год ВИЧ заразились 1,5 миллиона человек, почти 50 процентов из этих случаев пришлись на десять стран. В первую пятерку, в частности, вошли Южная Африка (14 процентов от общего числа инфицированных), Мозамбик (6,5 процента), Нигерия (4,9), Индия (4,2) и Россия (3,9).

По подсчетам организации, позади России по показателю прироста ВИЧ-инфицированных остались африканские страны, среди которых Танзания, Уганда, Замбия и Кения, а также Бразилия.

Как отмечают эксперты ЮНЭЙДС, страны Африки к югу от Сахары остаются эпицентром пандемии ВИЧ. По данным организации, ежегодное число заболевших с 2,9 миллиона в 2000 году сократилось почти вдвое, а число ВИЧ-положительных пациентов за последние два десятилетия увеличилось с 26 до 38 миллионов.

ЮНЭЙДС — объединение организаций ООН, которое было создано для борьбы с эпидемией ВИЧ и СПИДа и ее последствиями по всему миру. Член делегации НКО в координационном совете ЮНЭЙДС Алексей Лахов уточнил, что ВИЧ-статистика по России является оценочной, так как Россия с 2018 года не предоставляет ООН информацию официально, пишет «Коммерсантъ».

По оценке ситуации с ВИЧ в России есть и другие данные. По данным главного внештатного специалиста Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексея Мазуса, в России по итогам 2021 года насчитывается 851 754 инфицированных. Специалист назвал ситуацию с инфекцией в России стабильной и подчеркнул, что это объясняется высоким уровнем тестирования и, как следствие, выявлением болезни на ранней стадии.