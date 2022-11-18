В России с начала года число ВИЧ-инфицированных выросло на 40 тысяч

Академик РАН Покровский заявил, что в России число новых случаев ВИЧ выросло на 40 тысяч

В России с начала 2022 года число пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) возросло на 40 тысяч, всего инфицированными числятся 1,1 миллиона человек — это следует из федерального реестра. Об этом заявил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский, пишет РБК.

По оценке специалиста, к концу года число новых инфицированных может достигнуть как минимум 60 тысяч человек — в частности, рост произойдет за счет пациентов из новых регионов России и беженцев. Предположительно, доля инфицированных должна составить около одного процента от числа жителей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Покровский спрогнозировал ситуацию с ВИЧ в России. По его словам в стране с 2020 по 2030 год прогнозируется выявление 660 тысяч новых случаев ВИЧ.

В России, по официальным данным, более миллиона человек ВИЧ-положительны. Каждый год число инфицированных растет на 50-80 тысяч. В 2021 году Минздрав констатировал, что в стране за период с 2015 по 2020 год снизилась заболеваемость ВИЧ из расчета на 100 тысяч населения.

В министерстве перечислили регионы, где число инфицированных наибольшее — среди них Кемеровская область, Пермский край и Тюменская область. В свою очередь, меньше всего случаев ВИЧ выявляют в Калмыкии, Чечне и Смоленской области.

Среди первых симптомов ВИЧ выделяют лихорадку, озноб, увеличение лимфатических узлов, а также боль в горле и сыпь на коже. По словам инфекциониста Татьяны Ковалевой, в первые три месяца симптомы наблюдаются у 50-90 процентов зараженных.