Инфекционист назвала первые симптомы ВИЧ

Инфекционист Ковалева: лихорадка и озноб являются первыми симптомами ВИЧ-инфекции

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Татьяна Ковалева в беседе с «Известиями» назвала симптомы, которые могут сигнализировать о заражении ВИЧ-инфекцией.

По ее словам, первыми клиническими симптомами заболевания являются лихорадка, озноб, увеличение лимфатических узлов, а также боль в горле и сыпь на коже.

Специалист также отметила, что до появление первых клинических симптомов ВИЧ-инфекции может пройти от четырех недель до трех месяцев, а в некоторых случаях — до года, с момента заражения.

Ковалева также сообщила, что в первые три месяца симптомы наблюдаются у 50-90 процентов зараженных.

Ранее ученые Университета Альберты раскрыли новую причину, почему инфицированные люди не могут полностью избавиться от ВИЧ. Исследователи обнаружили, что у пациентов с ВИЧ иммунные клетки Т-киллеры, отвечающие за выявление и уничтожение зараженных вирусом клеток, содержат очень мало специфического белка CD73 или он вовсе отсутствует.