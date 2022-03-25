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Раскрыта новая причина неизлечимости ВИЧ

Ученые Университета Альберты связали неизлечимость ВИЧ с отсутствием специфического белка

Фото: Shutterstock

Ученые Университета Альберты раскрыли новую причину, почему инфицированные люди не могут полностью избавиться от ВИЧ. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

Исследователи обнаружили, что у пациентов с ВИЧ иммунные клетки Т-киллеры, отвечающие за выявление и уничтожение зараженных вирусом клеток, содержат очень мало специфического белка CD73 или он вовсе отсутствует. CD73 отвечает за миграцию иммунных клеток, а его недостаток делает поиск и уничтожение ВИЧ-инфицированных клеток неэффективным.

Истощение CD73 частично связано с хроническим воспалением, которое распространено среди людей с ВИЧ. Оно приводит к повышению уровня микроРНК в клетках и в крови. МикроРНК связываются с матричными РНК, чтобы блокировать опосредуемый ими синтез белка CD73.

Этот механизм также объясняет, почему люди с ВИЧ-инфекцией имеют более низкий риск развития рассеянного склероза. Таким образом, нацеливание на CD73 может стать основой для нового типа терапии пациентов с рассеянным склерозом.

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Александр Еникеев
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