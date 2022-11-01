Академик РАН спрогнозировал ситуацию с ВИЧ в России

Академик РАН Покровский спрогнозировал 660 тысяч новых случаев ВИЧ в РФ с 2020 по 2030 год

В России с 2020 по 2030 год прогнозируется выявление 660 тысяч новых случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Такой эпидемиологический прогноз дал руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский, его цитирует «Интерфакс».

Специалист сообщил, что 660 тысяч пациентов, у которых диагностируют ВИЧ, будут нуждаться в помощи медиков, подчеркнув, что в мире, по словам экспертов, в ближайшее время ожидается рост на 15-20 процентов числа новых заболевших.

«В России ВИЧ тоже достиг довольно больших успехов, к сожалению. До 1,5 миллиона граждан у нас инфицированы. Это один процент населения», — сказал Покровский и назвал рост числа новых случаев инфекции очевидным.

В России, по официальным данным, более миллиона человек ВИЧ-положительны. Каждый год число инфицированных растет на 50-80 тысяч. В 2021 году Минздрав констатировал, что в стране за период с 2015 по 2020 год снизилась заболеваемость ВИЧ из расчета на 100 тысяч населения.

В министерстве перечислили регионы, где число инфицированных наибольшее — среди них Кемеровская область, Пермский край и Тюменская область. В свою очередь, меньше всего случаев ВИЧ выявляют в Калмыкии, Чечне и Смоленской области.

Среди первых симптомов ВИЧ выделяют лихорадку, озноб, увеличение лимфатических узлов, а также боль в горле и сыпь на коже. По словам инфекциониста Татьяны Ковалевой, в первые три месяца симптомы наблюдаются у 50-90 процентов зараженных.