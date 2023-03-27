В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с эпидемией ВИЧ в российских регионах

Эксперт Роспотребнадзора Покровский: в 9 регионах зафиксирована первая стадия эпидемии ВИЧ

В девяти регионах России зафиксирована первая стадия эпидемии заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). О такой ситуации с заболеванием в стране рассказал эксперт Роспотребнадзора, руководитель Специализированной научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД Вадим Покровский, его слова приводит РИА Новости.

По словам Покровского, при начальной стадии эпидемии выявляются лишь единичные случаи заболевания. Высшей стадия считается после преодоления порога в один процент беременных с ВИЧ. Он отметил, что в России есть более двадцати регионов, где эпидемия ВИЧ достигла высшей, генерализованной стадии.

«48 [регионов России] — концентрированные, то есть как минимум пять процентов, а то и больше наркопотребителей там инфицированы ВИЧ, и 27 — генерализованная стадия», — приводит агентство слова специалиста.

Покровский не стал перечислять все регионы, в которых зафиксирована генерализованная стадия эпидемии и в качестве примера привел лишь Иркутску область, где уже 2,6 процента беременных жительниц региона заразились ВИЧ.

Ранее сообщалось, что в России за год увеличилось число умерших ВИЧ-инфицированных пациентов.

