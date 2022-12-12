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09:30, 12 декабря 2022Россия

В России за год увеличилось число умерших ВИЧ-инфицированных пациентов

«Ведомости»: в России за 2021 год на 2,4 процента выросло число смертей пациентов с ВИЧ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России в 2021 году выросло число летальных исходов у пациентов, у которых диагностировали вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Это следует из аналитической справки Роспотребнадзора, где приводятся результаты исследований о причинах смертей у больных ВИЧ за 2019-2021 годы, документ есть в распоряжении «Ведомостей».

За минувший год показатель смертей ВИЧ-положительных пациентов составил 32 160 случаев, что на 2,4 процента больше, чем в 2020 году, — 31 408.

В 2021 году 36,2 процента умерших инфицированных пациентов были потребителями инъекционных наркотиков, треть от их общего числа составляли женщины. 0,3 процента смертей приходилось на мужчин, которые имели половой контакт с представителями своего пола.

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При этом число умерших непосредственно от вируса иммунодефицита человека за последние пять лет в стране достигло наименьших значений — скончались 16 914 человек, следует из данных Роспотребнадзора. Максимального значения коэффициент смертности достиг в 2018 году (он составлял 14,0), к 2021-му он снизился до 11,6.

Самой частой причиной смерти пациентов с ВИЧ стала микобактериальная инфекция — ею страдали почти 40 процентов умерших, у большинства из них также диагностировали туберкулез.

В справке Роспотребнадзор учитывал 973 037 россиян, которые проживают в 83 регионах страны, среди них были 58 749 заболевших впервые.

7 декабря Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний поделились данными, согласно которым Россия по итогам 2021 года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения вируса. Из их отчета следует, что за прошлый год ВИЧ заразились 1,5 миллиона человек, почти 50 процентов из этих случаев пришлись на десять стран. В пятерку, в частности, вошли Южная Африка (14 процентов от общего числа инфицированных), Мозамбик (6,5 процента), Нигерия (4,9), Индия (4,2) и Россия (3,9).

Впоследствии Минздрав отреагировал на эти данные. По сообщению ведомства, сведения ООН о темпах распространения ВИЧ не соответствуют действительности и являются очередной пропагандистской провокацией. Там обратили внимание, что сведения из отчета ООН «произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений».

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Анастасия Шейкина
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