Сунак публично извинился перед британцами

Сунак извинился перед британцами за историю с заражением при переливании крови

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принес извинения после истории с зараженной кровью, его слова опубликованы на сайте правительства.

В Британии опубликовали доклад по итогам пятилетнего расследования заражений тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом после переливания крови в 1970-х. Авторы исследования уверены, что власти скрывали масштаб катастрофы. В итоге 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тысяч человек, из них 3 тысячи умерли.

Ученые возложили отвественность на сотрудников Национальной службы здравоохранения, британское правительство и других лиц. Сунак, комментируя ситуацию, заявил, что такого никогда не должно было произойти. Премьер принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям.

Ранее Сунак назвал следующие пять лет одними из самых опасных в истории Британии. Он уверен, что западные страны сталкиваются с растущими угрозами со стороны авторитарных государств.