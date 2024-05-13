Сунак предрек Британии опасные пять лет

Премьер Сунак назвал следующие 5 лет одними из самых опасных в истории Британии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уверен, что западные страны сталкиваются с растущими угрозами со стороны авторитарных государств. Слова политика приводит газета The Times.

Сунак предрек Британии сложное время и подчеркнул, что следующие пять лет одними из самых опасных в истории страны.

«В следующие пять лет произойдет больше изменений, чем за последние 30 лет. Я убежден, что следующие несколько лет будут одними из наиболее опасных и в то же время трансформационных в истории нашей страны», — сказал он.

По мнению политика, ось авторитарных стран, среди которых Иран, Китай, КНДР и Россия, бросает вызов западным государствам. Сунак подчеркнул, что сейчас Британия стоит на распутье.

Ранее Сунак обещал тратить на оборону больше всех после США. Для этого он запланировал увеличить расходы на армию и флот до 2,5 процента ВВП.