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01:29, 13 мая 2024Мир

Сунак предрек Британии опасные пять лет

Премьер Сунак назвал следующие 5 лет одними из самых опасных в истории Британии
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уверен, что западные страны сталкиваются с растущими угрозами со стороны авторитарных государств. Слова политика приводит газета The Times.

Сунак предрек Британии сложное время и подчеркнул, что следующие пять лет одними из самых опасных в истории страны.

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«В следующие пять лет произойдет больше изменений, чем за последние 30 лет. Я убежден, что следующие несколько лет будут одними из наиболее опасных и в то же время трансформационных в истории нашей страны», — сказал он.

По мнению политика, ось авторитарных стран, среди которых Иран, Китай, КНДР и Россия, бросает вызов западным государствам. Сунак подчеркнул, что сейчас Британия стоит на распутье.

Ранее Сунак обещал тратить на оборону больше всех после США. Для этого он запланировал увеличить расходы на армию и флот до 2,5 процента ВВП.

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      Марина Совина
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