Названа дата роспуска британского парламента

Парламент Британии будет распущен 30 мая в связи с назначением даты выборов

Парламент Великобритании будет распущен в четверг, 30 мая, после объявления премьер-министром Риши Сунаком даты проведения всеобщих выборов 4 июля 2024 года. Об этом сообщается на сайте парламента.

В соответствии с законодательством страны, парламент должен быть распущен за 25 будних дней до утвержденной даты проведения голосования. Так, дата роспуска выпала на 30 мая.

До тех пор, пока не будет сформирован новый состав, премьер-министр и действующий кабмин остаются на своих должностях, но при этом перестают быть членами парламента.

Ранее Сунак объявил, что король Великобритании Карл III удовлетворил его просьбу распустить парламент. Выборы назначены на 4 июля. Политик добавил, что ситуация в мире, на фоне которой пройдут выборы, «будет самой опасной с момента окончания холодной войны».