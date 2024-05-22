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19:34, 22 мая 2024Мир

Сунак объявил дату досрочных выборов в Британии

Сунак: досрочные парламентские выборы в Британии назначены на 4 июля
СюжетПарламентские выборы в Великобритании

Фото: Toby Melville / Reuters

Досрочные парламентские выборы в Великобритании назначены на 4 июля 2024 года. С объявлением даты выступил премьер-министр королевства Риши Сунак, сообщает Reuters.

«Ранее сегодня в разговоре с Его Величеством королем [Великобритании Карлом III] я попросил распустить парламент. Король удовлетворил эту просьбу, и у нас будут всеобщие выборы 4 июля», — заявил Сунак.

Британский премьер добавил, что ситуация в мире, на фоне которой пройдут выборы, «будет самой опасной с момента окончания холодной войны».

Ранее издание The Guardian сообщило, что Сунак намерен назначить досрочные выборы в Великобритании на июль.

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      Елизавета Мытарева
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