Сунак объявил дату досрочных выборов в Британии

Сунак: досрочные парламентские выборы в Британии назначены на 4 июля

Досрочные парламентские выборы в Великобритании назначены на 4 июля 2024 года. С объявлением даты выступил премьер-министр королевства Риши Сунак, сообщает Reuters.

«Ранее сегодня в разговоре с Его Величеством королем [Великобритании Карлом III] я попросил распустить парламент. Король удовлетворил эту просьбу, и у нас будут всеобщие выборы 4 июля», — заявил Сунак.

Британский премьер добавил, что ситуация в мире, на фоне которой пройдут выборы, «будет самой опасной с момента окончания холодной войны».

Ранее издание The Guardian сообщило, что Сунак намерен назначить досрочные выборы в Великобритании на июль.