Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:33, 5 июля 2024Мир

Сунака переизбрали в британский парламент

Сунак сохранил место в парламенте Британии вопреки поражению своей партии

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака переизбрали в парламент королевства. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на итоги голосования в округе Ричмонд в Северном Йоркшире.

Отмечается, что политик переизбрался в Палату общин от своего округа. Параллельно с этим Сунак подтвердил намерение покинуть пост главы правительства.

Ранее сообщалось, что некоторые члены Консервативной партии Великобритании уже предлагают себя в качестве замены нынешнему премьер-министру страны Риши Сунаку после выборов. В партии растут опасения, что консерваторы потерпят историческое поражение на выборах 4 июля.

Британцы избирали 650 депутатов — по одному от каждого избирательного округа — в палату общин. Победу одержит партия, которая получит большинство депутатских кресел. В итоге ее лидер станет премьер-министром и возглавит британское правительство.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие прекратило дело о мошенничестве против генерала Цокова. Он погиб год назад при ракетном ударе ВСУ

      В России рассказали о переходе ВСУ к «англосаксонской стратегии»

      Жителей ряда регионов России предупредили о 40-градусной жаре

      Визит премьера Индии в Россию связали с неразрешенной напряженностью между Индией и Китаем

      Подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику на спортивной площадке в российском городе

      Женщина поймала себя на влечении к пожилым мужчинам и обеспокоилась

      В подполье сообщили об ударе по центру подготовки украинских диверсантов-подводников

      Стала известна личность нового премьера Британии после поражения консерваторов на выборах

      Рособрнадзор опроверг историю с неэтичным досмотром девочек на ЕГЭ

      Россиянин расправился с приятелем из-за конфликта и получил десять лет колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше