Сунака переизбрали в британский парламент

Сунак сохранил место в парламенте Британии вопреки поражению своей партии

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака переизбрали в парламент королевства. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на итоги голосования в округе Ричмонд в Северном Йоркшире.

Отмечается, что политик переизбрался в Палату общин от своего округа. Параллельно с этим Сунак подтвердил намерение покинуть пост главы правительства.

Ранее сообщалось, что некоторые члены Консервативной партии Великобритании уже предлагают себя в качестве замены нынешнему премьер-министру страны Риши Сунаку после выборов. В партии растут опасения, что консерваторы потерпят историческое поражение на выборах 4 июля.

Британцы избирали 650 депутатов — по одному от каждого избирательного округа — в палату общин. Победу одержит партия, которая получит большинство депутатских кресел. В итоге ее лидер станет премьер-министром и возглавит британское правительство.

