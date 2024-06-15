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01:54, 15 июня 2024Мир

В Великобритании захотели сменить Сунака в качестве лидера Консервативной партии

The Guardian: в Консервативной партии захотели сменить Сунака в качества лидера
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Stefan Rousseau / Pool via Reuters

Некоторые члены Консервативной партии Великобритании уже предлагают себя в качестве замены нынешнему премьер-министру страны Риши Сунаку после выборов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

В партии растут опасения, что консерваторы потерпят историческое поражение на выборах 4 июля. Согласно опросам, победу должна одержать Лейбористская партия.

В частности, участники кампании консерваторов жалуются, что потенциальные кандидаты на смену Сунаку заваливают их сообщениями с просьбой о поддержке. «Это может сильно раздражать — иногда хочется, чтобы они больше сосредоточились на всеобщей избирательной кампании», — сказал один из собеседников газеты.

В качестве потенциальных кандидатов на пост лидера партии издание, среди прочих, называет бывшую главу МВД Суэллу Браверман и министра обороны Гранта Шаппса.

30 мая британский парламент был распущен в преддверии досрочных парламентских выборов. Сунак отмечал, что ситуация в мире, на фоне которой пройдут выборы, «будет самой опасной с момента окончания холодной войны».

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      Сергей Грехов
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