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07:16, 5 июля 2024Мир

Сунак подтвердил намерения покинуть пост премьера Великобритании

Лидер консерваторов Сунак подтвердил, что покинет пост премьера Великобритании
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьер-министра по итогам выборов в парламент. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Также министр обороны Великобритании Грант Шэппс, представляющий Консервативную партию, лишился депутатского мандата по итогам выборов в парламент.

Ранее сообщалось, что некоторые члены Консервативной партии Великобритании уже предлагают себя в качестве замены нынешнему премьер-министру страны Риши Сунаку после выборов. В партии растут опасения, что консерваторы потерпят историческое поражение на выборах 4 июля.

Британцы избирали 650 депутатов — по одному от каждого избирательного округа — в палату общин. Победу одержит партия, которая получит большинство депутатских кресел. В итоге ее лидер станет премьер-министром и возглавит британское правительство.

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      Юлия Мискевич
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