Министр обороны Великобритании Шэппс проиграл на выборах в парламент

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс, представляющий Консервативную партию, лишился депутатского мандата по итогам выборов в парламент. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на результаты в избирательном округе Уэлин-Хатфилд в графстве Хартфордшир.

Отмечается, что действующий глава оборонного ведомства королевства уступил своему конкуренту из Лейбористской партии Эндрю Левину.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что британские консерваторы используют домыслы о якобы намерениях России вмешаться в выборы. При этом у Москвы нет такой привычки.

Британцы избирали 650 депутатов — по одному от каждого избирательного округа — в палату общин. Победу одержит партия, которая получит большинство депутатских кресел. В итоге ее лидер станет премьер-министром и возглавит британское правительство.

