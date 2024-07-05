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05:48, 5 июля 2024Мир

Министр обороны Великобритании лишился мандата

Министр обороны Великобритании Шэппс проиграл на выборах в парламент

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс, представляющий Консервативную партию, лишился депутатского мандата по итогам выборов в парламент. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на результаты в избирательном округе Уэлин-Хатфилд в графстве Хартфордшир.

Отмечается, что действующий глава оборонного ведомства королевства уступил своему конкуренту из Лейбористской партии Эндрю Левину.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что британские консерваторы используют домыслы о якобы намерениях России вмешаться в выборы. При этом у Москвы нет такой привычки.

Британцы избирали 650 депутатов — по одному от каждого избирательного округа — в палату общин. Победу одержит партия, которая получит большинство депутатских кресел. В итоге ее лидер станет премьер-министром и возглавит британское правительство.

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      Евгений Силаев
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