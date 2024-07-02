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07:34, 2 июля 2024Мир

В посольстве России отвергли домыслы о вмешательстве Москвы в британские выборы

Посольство в Лондоне: в выборы имеют привычку вмешиваться США, а не Россия

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Британские консерваторы используют домыслы о якобы намерениях России вмешаться в выборы. При этом у Москвы нет такой привычки, заявили в комментарии посольства РФ в Лондоне, пишет РИА Новости.

Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля.

«Россия в отличие от Британии и других западных «цивилизаторов» не имеет обыкновения лезть во внутренние дела других суверенных государств», — подчеркнули в посольстве.

Манипуляции и госперевороты — это не российский метод, а практика США и их сателлитов, также уточнили в дипмисии. Вне зависимости от того, кто победит на выборах в Британии, конфронтационная линия в отношении России будет продолжена, резюмировали в посольстве.

Ранее председатель правящей Консервативной партии Великобритании Ричард Холден потребовал провести расследование о предполагаемом вмешательстве зарубежных пророссийских блогеров в выборы в стране.

В 2023 году британский центр, который отвечает за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту правительства и вооруженных сил Соединенного Королевства, заподозрил Россию в причастности к кибератаке на избирательную комиссию страны.

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      Марина Совина
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