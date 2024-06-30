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04:28, 30 июня 2024Мир

В Британии захотели расследовать вмешательство пророссийских блогеров в выборы

Times: в Британии расследуют вмешательство пророссийских блогеров в выборы
Ричард Холден

Ричард Холден. Фото: Hollie Adams / Reuters

Председатель правящей Консервативной партии Великобритании Ричард Холден потребовал провести расследование о предполагаемом вмешательстве зарубежных пророссийских блогеров в парламентские выборы в стране. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

Такое заявление он сделал на фоне сообщения австралийской телерадиовещательной корпорации ABC о том, что она раскрыла предполагаемую операцию российского влияния, направленного на поддержку лидера британской правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража. В связи с этим Холден выразил «серьезные опасения».

Кроме того, заместитель премьера королевства Оливер Дауден в разговоре с газетой отметил, что эти разоблачения показывают, с каким риском сталкивается британская демократия в нестабильном мире. «Недоброжелательные иностранные субъекты, продвигающие британские политические партии, политику и взгляды, которые соответствуют их повестке дня, — это всего лишь еще один пример вызовов во все более нестабильном киберпространстве Великобритании», — заявил он.

В 2023 году британский центр, который отвечает за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту правительства и вооруженных сил Соединенного Королевства (GCHQ), заподозрил Россию в причастности к кибератаке на избирательную комиссию страны.

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      Марина Совина
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