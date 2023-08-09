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00:44, 9 августа 2023Интернет и СМИ

В Британии заподозрили Россию в кибератаке на избирком

Times: спецслужбы Британии заподозрили Россию в кибератаке на избирком

Фото: Unsplash.com

Британский центр, который отвечает за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту правительства и вооруженных сил Соединенного Королевства (GCHQ) заподозрил Россию в причастности к кибератаке на избирательную комиссию страны. Об этом сообщает газета The Times.

Спецслужба сообщила, что инцидент произошел в 2022 году, хакеры получили доступ к персональным данным избирателям, однако угрозы безопасности прошедших в государстве выборов не последовало.

«Россию подозревают в причастности к масштабной кибератаке на списки избирателей Великобритании, которая потенциально затронула десятки миллионов избирателей», — говорится в материале издания. Ведомство опасается, что российским хакерам удалось взломать избирательную комиссию.

При этом конкретных данных и каких-либо доказательств, которые собрали GCHQ, газета не представила.

Ранее сообщалось, что хакеры из российской группировки Killnet и их союзники из объединения Anonymous Sudan атаковали Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Как стало известно «Ленте.ру», эта атака — первый этап масштабного кибернаступления на европейскую банковскую систему.

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    Марина Совина
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