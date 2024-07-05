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13:01, 5 июля 2024Мир

Сунак покинет пост лидера Консервативной партии Великобритании

Сунак покинет пост лидера Консервативной партии после победы лейбористов

Фото: Claudia Greco / Reuters

Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Риши Сунак покинет пост лидера Консервативной партии после победы Лейбористской партии. Об этом сообщает Sky News.

«Прежде всего я хочу сказать, что мне искренне жаль. Я отдал этой работе всего себя», — заявил политик.

Сунак отметил, что услышал «гнев и разочарование» своих избирателей. Он подчеркнул, что берет на себя ответственность за поражение Консервативной партии на парламентских выборах в Британии.

В конце своей речи он резюмировал, что для него было большой честью быть премьер-министром королевства.

Ранее Сунак подтвердил, что покидает пост премьер-министра по итогам выборов в парламент.

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      Дарья Устьянцева
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