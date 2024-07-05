Сунак покинет пост лидера Консервативной партии Великобритании

Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Риши Сунак покинет пост лидера Консервативной партии после победы Лейбористской партии. Об этом сообщает Sky News.
«Прежде всего я хочу сказать, что мне искренне жаль. Я отдал этой работе всего себя», — заявил политик.
Сунак отметил, что услышал «гнев и разочарование» своих избирателей. Он подчеркнул, что берет на себя ответственность за поражение Консервативной партии на парламентских выборах в Британии.
В конце своей речи он резюмировал, что для него было большой честью быть премьер-министром королевства.
Ранее Сунак подтвердил, что покидает пост премьер-министра по итогам выборов в парламент.