Президент Финляндии назвал главную угрозу для блока НАТО и своей страны

Президент Финляндии Стубб: РФ является наиболее существенной угрозой для НАТО

Россию можно назвать главной угрозой для всего блока НАТО и для Финляндии в частности. С таким заявлением выступил финский президент Александр Стубб. Трансляция и стенограмма мероприятия доступна на официальном сайте Североатлантического альянса.

«Россия остается наиболее прямой и существенной угрозой для альянса и для Финляндии», — сказал он на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее стало известно, что экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг станет новым главой Мюнхенской конференции по безопасности. Он сменит на посту нынешнего главу форума немца Кристофа Хойсгена.