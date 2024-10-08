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15:37, 8 октября 2024Мир

Бывшего генсека НАТО сделают главой Мюнхенской конференции по безопасности

Экс-генсек НАТО Столтенберг станет главой Мюнхенской конференции по безопасности
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Thomas Fure / NTB / Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет новым главой Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте международного форума.

«Я всю свою политическую жизнь посвятил сохранению мира. Для меня большая честь стать председателем Мюнхенской конференции по безопасности и внести вклад в ее миссию "Мир посредством диалога"», — приводятся в документе слова экс-генсека Североатлантического альянса.

Уточняется, что Столтенберг сменит на посту нынешнего главу форума немца Кристофа Хойсгена после 61-й конференции в феврале 2025 года.

Ранее Столтенберг призвал европейских членов НАТО многократно увеличивать траты на оборону. По его словам, альянс уступает России по военной мощи в Европе, и этот разрыв необходимо нивелировать.

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      Глеб Бажуткин
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