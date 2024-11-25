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20:44, 25 ноября 2024Россия

В Госдуме прокомментировали намерение НАТО рассмотреть превентивный удар по России

Депутат ГД Шхагошев: слова о возможном нанесении НАТО удара по России — шантаж
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Слова о возможном переходе НАТО к обсуждению превентивного удара по России продиктованы финансовыми соображениями. Такое мнение высказал депутат Госдумы (ГД) Адальби Шхагошев в интервью РИА Новости.

Ранее глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО намерена рассмотреть возможность нанесения превентивных ударов по России на случай военного конфликта.

Шхагошев назвал слова адмирала шантажом, цель которого добиться притока финансов в военно-промышленный сектор. «Лучшей уловки (...), чем идея нападения России, и искать не надо», — сказал он.

По словам депутата, таким образом США лоббируют интересы своей военной промышленности. Он также выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет добиться от европейских государств увеличения взносов в бюджет НАТО.

В понедельник, 25 ноября, стало известно об ударе Вооруженных сил Украины по России баллистическими ракетами. По данным Минобороны, всего было сбито восемь ракет.

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