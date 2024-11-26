Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:55, 26 ноября 2024Мир

Лавров заявил об отсутствии приличия у НАТО из-за угрозы превентивных ударов по России

Лавров: в НАТО отбросили все приличия, говоря о превентивных ударах по России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

В Североатлантическом альянсе отбросили все приличия, говоря о возможности нанести превентивные удары по территории России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Совсем недавно глава военного комитета альянса, адмирал Роб Бауэр прямо заявил, что для защиты, обороны стран-участниц НАТО надо превентивно наносить удары по тем целям на территории России, которые, по их мнению, могут представлять угрозу для военного блока. Думаю, тут даже комментировать нечего, все приличия представителями НАТО уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично», — отметил дипломат.

Ранее Бауэр заявил, что в НАТО обсуждают нанесение превентивных ударов по России на случай военного конфликта. Он указал на то, что альянсу нужна комбинация высокоточных ударов, выводящих из строя системы, использующиеся для нападения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Акт государственной измены». В США предостерегли Байдена от одного действия в отношении Украины. О чем идет речь?

      Россия выразила надежду на провал цветной революции в Грузии

      В США сравнили передачу Украине ядерного оружия с госизменой

      Нарышкин рассказал о связи стран Запада с «полком Калиновского»

      В ФСБ рассказали о желании США превратить СНГ в дешевую ресурсную базу

      Быки и свиньи разорвали 17-летнюю российскую школьницу. Как это могло произойти?

      Выручка Telegram взлетела перед задержанием Дурова

      Российская соцсеть сократила уровень токсичности в комментариях

      Оскароносная актриса появится в новом фильме Нолана

      Пострадавший при теракте в «Крокусе» подал иск к организатору концерта на миллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше