Лавров заявил об отсутствии приличия у НАТО из-за угрозы превентивных ударов по России

Лавров: в НАТО отбросили все приличия, говоря о превентивных ударах по России

В Североатлантическом альянсе отбросили все приличия, говоря о возможности нанести превентивные удары по территории России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Совсем недавно глава военного комитета альянса, адмирал Роб Бауэр прямо заявил, что для защиты, обороны стран-участниц НАТО надо превентивно наносить удары по тем целям на территории России, которые, по их мнению, могут представлять угрозу для военного блока. Думаю, тут даже комментировать нечего, все приличия представителями НАТО уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично», — отметил дипломат.

Ранее Бауэр заявил, что в НАТО обсуждают нанесение превентивных ударов по России на случай военного конфликта. Он указал на то, что альянсу нужна комбинация высокоточных ударов, выводящих из строя системы, использующиеся для нападения.