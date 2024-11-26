В США призвали запретить Бауэру говорить после его слов об ударах по России

Экономист Сакс призвал запретить Бауэру говорить после его слов об ударах по РФ

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подкасте Judging Freedom призвал запретить главе военного комитета НАТО адмиралу Робу Бауэру говорить после его слов об ударах по России.

«Он военный чиновник и не должен определять политику, которая может поставить нас на путь ядерной войны. Это отвратительно», — сказал Сакс. Он также назвал Бауэра «безрассудным» человеком, которому не хватает ответственности и знаний дипломатии. Экономист добавил, что Бауэр не должен занимать свою должность, представляя угрозу для человечества.

По мнению Сакса, если бы во главе Соединенных Штатов находился «нормальный президент», то подобных заявлений со стороны НАТО не произошло.

Ранее Бауэр заявил, что в НАТО обсуждают нанесение высокоточных превентивных ударов по России на случай военного конфликта. По словам офицера, альянс изменил свое отношение к стратегии обороны.