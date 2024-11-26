Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:10, 26 ноября 2024Мир

В США призвали запретить Бауэру говорить после его слов об ударах по России

Экономист Сакс призвал запретить Бауэру говорить после его слов об ударах по РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джеффри Сакс

Джеффри Сакс. Фото: Max Rossi / Reuters

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подкасте Judging Freedom призвал запретить главе военного комитета НАТО адмиралу Робу Бауэру говорить после его слов об ударах по России.

«Он военный чиновник и не должен определять политику, которая может поставить нас на путь ядерной войны. Это отвратительно», — сказал Сакс. Он также назвал Бауэра «безрассудным» человеком, которому не хватает ответственности и знаний дипломатии. Экономист добавил, что Бауэр не должен занимать свою должность, представляя угрозу для человечества.

По мнению Сакса, если бы во главе Соединенных Штатов находился «нормальный президент», то подобных заявлений со стороны НАТО не произошло.

Ранее Бауэр заявил, что в НАТО обсуждают нанесение высокоточных превентивных ударов по России на случай военного конфликта. По словам офицера, альянс изменил свое отношение к стратегии обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Большая победа для законности». Штаб Трампа отреагировал на прекращение дел против избранного президента США

      ПВО сбила два беспилотника в российском регионе

      Министр обороны Эстонии обратился к союзникам насчет Украины

      В США призвали запретить Бауэру говорить после его слов об ударах по России

      В НАТО призвали производить больше оружия для ударов вглубь России

      Рада исключила конфискацию имущества из перечня наказаний за коррупцию

      Экономист заявил об отсутствии нормального руководства в США и НАТО

      В Госдуму внесли проект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами

      Американский комик грубо послал Зеленского

      Беспилотник сбили в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше