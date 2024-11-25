В МИД прокомментировали обсуждение в НАТО превентивных ударов по России

Захарова: в НАТО обсуждают превентивные удары по РФ, не дочитав ядерную доктрину

НАТО обсуждает превентивные удары по России, так как в альянсе не ознакомились с обновленной российской ядерной доктриной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Видимо, не дочитали обновленную доктрину», — отметила Захарова.

Таким образом представитель МИД прокомментировала слова главы Военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра, заявившего, что в НАТО обсуждается нанесение высокоточных превентивных ударов по России на случай военного конфликта.

Бауэр также отметил, что альянс изменил свой подход к стратегии обороны. По его словам, грамотным решением было бы «не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия нападет».