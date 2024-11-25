Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:34, 25 ноября 2024Мир

В МИД прокомментировали обсуждение в НАТО превентивных ударов по России

Захарова: в НАТО обсуждают превентивные удары по РФ, не дочитав ядерную доктрину
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

НАТО обсуждает превентивные удары по России, так как в альянсе не ознакомились с обновленной российской ядерной доктриной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Видимо, не дочитали обновленную доктрину», — отметила Захарова.

Таким образом представитель МИД прокомментировала слова главы Военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра, заявившего, что в НАТО обсуждается нанесение высокоточных превентивных ударов по России на случай военного конфликта.

Бауэр также отметил, что альянс изменил свой подход к стратегии обороны. По его словам, грамотным решением было бы «не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия нападет».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД прокомментировали обсуждение в НАТО превентивных ударов по России

      Белый дом подтвердил разрешение ВСУ бить по России ракетами ATACMS

      Вор попытался обокрасть храм и забился в припадке на выходе

      Женщинам перечислили правила безопасных свиданий с новым партнером

      Россиянам рассказали о неожиданной пользе огуречного рассола

      Доказана польза сна для умственных способностей

      Росгвардейцы обнаружили крупный схрон с боеприпасами и оружием в российском регионе

      Роднина ответила выразившей несогласие с Путиным по поводу российских атлетов Вяльбе

      Известную блогершу арестовали за кражу в супермаркете

      В Госдуме прокомментировали намерение НАТО рассмотреть превентивный удар по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше