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08:13, 27 ноября 2024Россия

Появились подробности о переданных Украине для ударов по Курской области ATACMS

РИА Новости: переданные Украине ракеты ATACMS могли быть произведены в 90-ые
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Американские ракеты ATACMS, которые США передали Вооруженным силами Украины (ВСУ) для ударов по Курской области, могли быть произведены в 1990-ые годы и несколько раз модифицированы. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство проанализировало кадры обломков иностранных дальнобойных ракет, которые опубликовало Минобороны России. На них видно, что сбитые ракеты произвела компания Lockheed Martin Vought Systems – она значится в документах подрядчиков из годовых отчетов армии США до 1999 года.

Из этого следует, что сбитые в Курской области ракеты, судя по всему, были произведены в конце 1990-х. В 2000 году компания, указанная на снаряде, изменила свое название на Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Так как срок службы ATACMS составляет 10 лет, это значит, что выпущенные в прошлом веке ракеты должны были модифицироваться дважды — это необходимо, чтобы иметь возможность продолжать их использовать. Продление срока эксплуатации такого оружие, по данным агентства, составляют около 1 миллиона долларов за каждую единицу.

Днем ранее, 26 ноября, ВСУ ударили ракетами ATACMS по Курской области. В атаке были задействованы восемь ракет, удар пришелся на на район деревни Халино, где находится аэродром Курск — Восточный. В результате атаки ранения получили два российских военных и «незначительно повреждены объекты инфраструктуры». Минобороны пообещало дать на это ответ.

ЖЗЛ
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