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17:40, 26 ноября 2024Россия

ВСУ ударили дальнобойными ракетами ATACMS по аэродрому под Курском. В результате атаки пострадали российские военные

МО заявило о подготовке ответа на удары ВСУ ракетами ATACMS по Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Украинская армия вновь нанесла удар по России при помощи американских ракет ATACMS, атаковав Курскую область. Атака с использованием восьми дальнобойных ракет была совершена в понедельник, 25 ноября. Удар пришелся на район деревни Халино, где находится аэродром Курск — Восточный. По данным из открытых источников, авиагавань расположена в 17 километрах от центра Курска.

В российском оборонном ведомстве заверили, что боевые расчеты зенитно-ракетных систем С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили семь ракет. При этом еще одна достигла цели. В результате атаки были ранены два российских военных и «незначительно повреждены объекты инфраструктуры».

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Минобороны пообещало ответить на обстрелы ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ), помимо Халино, атаковали также позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе поселка Лотаревка. Там цели достигли два снаряда, остальные были сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь». Есть пострадавшие среди личного состава, но их число и состояние не раскрываются.

В Министерстве обороны России анонсировали ответные действия на удары украинских военных по России дальнобойными ракетами. При этом пока не уточняется, какой именно ответ должен последовать. Также в оборонном ведомстве рассказали, что после произошедшего ситуация остается под контролем.

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Россия нанесла удар по ВПК Украины новейшим «Орешником»

21 ноября стало известно, что Россия успешно ударила по украинскому объекту военно-промышленного комплекса (ВПК) в Днепропетровске. Атака была произведена новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения.

Президент России указал, что это было сделано в ответ на удары ракетами ATACMS. Значительные повреждения были нанесены «Южному машиностроительному заводу» («Южмаш»). Украинское предприятие занимается производством ракетно-космической техники, а также беспилотников.

Кроме того, отмечалось, что ни одна система ПВО не способна перехватить «Орешник». Его ракеты способны атаковать цели со скоростью 10 махов — это 2,5-3 километра в секунду.

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