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16:18, 26 ноября 2024Россия

В Минобороны показали маркировку на обломках ударивших по Курской области ракет

МО показало на фото маркировку на обломках ударивших по Курской области ракет
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Минобороны России

В Минобороны России показали на фото маркировку на ракетах, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Курской области. Снимки были представлены в Telegram-канале ведомства.

В оборонном ведомстве объявили, что Украина за три дня дважды применяла ракеты западного производства против объектов в приграничном российском регионе.

По данным Минобороны, в Курской области были применены американские ракеты ATACMS.

Представители ведомства заверили, что обстановка в Курской области контролируется. Ответные действия готовятся, подчеркнули в министерстве.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя украинские атаки в Курской области, заявил, что ему неизвестно, к какому типу относились сбитые ракеты.

25 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по России при помощи ATACMS. Атакам подверглась Курская область.

ЖЗЛ
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